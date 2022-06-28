В Кремле ответили Moody’s на заявление о дефолте РФ по евробондам
Вопрос данных рейтингового агентства Moody’s о дефолте России по евробондам является основанием для глубокого анализа юристов. Об этом заявил во вторник, 28 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В понедельник, 27 июня, международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о допущении Россией дефолта по внешним долговым обязательствам. Тогда, по словам представителей организации, держатели суверенного долга РФ не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода.
Этих же данных придерживается и агентство Bloomberg. Оно выпустило материал, в котором констатировало якобы наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня. Издание отметило, что дефолт носит в основном «символический характер и мало что значит для россиян».
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