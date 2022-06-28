Скейт-парк вновь затопило во время дождей в Новоуральске
В Новоуральске в Свердловской области повторно затопило скейт-парк. 24 июня по поручению местной администрации его очистили и осушили, а спустя сутки скейт-спот снова превратился в бассейн.
Мэр города Вячеслав Тюменцев признавался, что конструкция незаконченная, объект не сдан, но подростки заходят на площадку и катаются, несмотря на забор и запреты, пишет ИА «Ура.ру».
Ранее сообщалось о создании в Нижнем Тагиле нового парка на территории «Тагильской лагуны – 2». В новом парке обустроены спортивно-образовательные зоны, площадки для занятий экстремальными видами спорта, зоны отдыха, игровые комплексы, лучший в Свердловской области бетонный скейт-парк и картодром. Реконструкция «Тагильской лагуны – 2» обошлась в 500 млн рублей.