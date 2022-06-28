МИД уведомил о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций в РФ

Временный поверенный в делах Швеции в России Ю. Даниэльссон был вызван 28 июня в МИД РФ, где ему заявили о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций на территории России. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«(Ему. — Ред.) было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить», — говорится в сообщений ведомства.

Там указали, что в случае, если шведская сторона будет пытаться продвигать проекты данных учреждений, то Россия объявит их сотрудником персонами нон грата. Отмечается, что главе шведской дипмиссии было вручена соответствующая нота.

Шведское агентство международного развития и Шведский институт — государственные организации, занимающиеся практической реализацией политики правительства Швеции в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом.

Как отметили в МИД РФ, в настоящее время данные ведомства выступают инструментом реализации «стратегии правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 годы».

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