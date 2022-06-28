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Больше 2 млн рублей перечислили мошенникам жители Карелии

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За минувшие сутки двое жителей Карелии перечислили мошенникам свыше 2 млн рублей. Полиция возбудила уголовные дела.

Эксперт предрек рост числа мошенничества с использованием VPN-сервисов

По словам 34-летнего жителя Петрозаводска, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что на потерпевшего якобы кто-то оформил кредит. Мужчина выразил сомнение в достоверности данной информации. Тогда мошенники перезвонили ему с использованием сервиса подмены номеров от имени полиции. Потерпевший согласился выполнить инструкции злоумышленников, оформил кредит и перевел деньги на продиктованные счета. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Ущерб составил 763 тыс. рублей.

В Сегеже аналогичным образом мошенники обманули 52-летнюю женщину. Она оформила кредит почти на 600 тыс. рублей, а также перечислила личные накопления в районе 1 млн рублей.

Днем ранее сообщалось о крупном телефонном мошенничестве в Амурской области. Жительнице Благовещенска лжеполицейский сообщил, что на ее имя кто-то якобы пытался оформить кредит. Злоумышленник запугал женщину, что в Амурской области работает группа злоумышленников, и предложил потерпевшей помочь в их поимке. Женщина оформила несколько кредитов и перечислила на незнакомые номера и карты 3,9 млн рублей.

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