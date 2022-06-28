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Уникальный проект по воспроизводству хариуса реализуют на Урале

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В Свердловской области реализуют уникальный проект по воспроизводству хариуса, ценного для северных рек региона вида рыб. Проектом займется АО «Святогор», входящее в состав УГМК.

Как пишет ТагилСити.Ру, первой целью проекта был вылов хариуса для формирования маточного стада. Пойманную рыбу отправили на Кирюшкинское рыборазводное садковое хозяйство «Главрыбвода». Там специалисты займутся работой по получению икры и молоди хариуса.

Ведущий ихтиолог по рыболовству по Свердловской и Челябинской областям ФГБУ «Главрыбвод» Артем Сорока рассказал агентству, что этот представитель речной фауны испытывает сильное негативное воздействие. В первую очередь, на его поголовье влияют рыбаки, которые используют для отлова варварские методы.

Глава межрегионального отдела по рыболовству «Главрыбвода» Михаил Кирюшкин, в свою очередь, добавил, что «Святогор» планирует решить важную для Свердловской области задачу — создать участок по размножению этого вида рыб. Позже рыбу выпустят в Лозьву.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле планируется провести очистку от донных отложений Черноисточинского пруда в рамках второго этапа экологической реабилитации. План работ рассчитан на три года. Стоимость контракта превышает 400 млн рублей.

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