Байден досрочно покинул саммит G7 из-за плохой погоды

Президент США Джо Байден покинул саммит «Большой семерки» (G7) в замке Эльмау раньше запланированного. Причиной стала плохая погода, сообщает во вторник, 28 июня, агентство DPA.

Глава Белого дома сегодня должен был выступить с речью на заключительном заседании саммита, прежде чем вылететь на вертолете в Мюнхен, а оттуда на самолете в Мадрид на саммит НАТО. Однако, по данным агентства, из-за тумана и низкой облачности он решил проделать часть пути до Мюнхена на автомобиле.

Перед досрочным отъездом Байден все же успел встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Саммит стран G7 начался 26 июня в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Он продлится до 28-го числа. Как следует из заявления, сделанного странами «Большой семерки», куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония, западные страны продолжат искать новые способы, чтобы изолировать Россию от мирового рынка.

В частности, лидеры G7 расширят санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор.

Кроме того, 26 июня появилась информация о том, что Великобритания, США, Канада и Япония намерены ввести запрет на импорт золота из России в качестве ужесточения санкционного давления на РФ. Также страны договорились объявить о бессрочной поддержке Украины.

В Москве в свою очередь указали на осведомленность РФ происходящим на саммите. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в Кремле следят за заявлениями участников саммита G7, в том числе по публикациям из СМИ.