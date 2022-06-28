Реклама
Прямой эфир
Общество
СКР возбудил два дела в отношении украинских военных из-за обстрелов Донбасса
Общество
Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище
Мир
Правительство Грузии ввело годовой запрет на экспорт некоторых зерновых
Политика
Дума поддержала создание реестра сведений о причастных к экстремистской организации лицах
Мир
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Эстонию
Интернет
Продукция Cisco и IBM перестанет работать в России
Мир
Байден досрочно покинул саммит G7 из-за плохой погоды
Мир
В Латвии призвали не допускать дипломатической победы РФ в вопросе транзита
Недвижимость
Турция стала лидером среди стран по спросу на жилье у богатых россиян
Политика
Песков заявил об отсутствии подвижек с транзитом в Калининград
Недвижимость
В России намерены решить проблему «черных риелторов»

Байден досрочно покинул саммит G7 из-за плохой погоды

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден покинул саммит «Большой семерки» (G7) в замке Эльмау раньше запланированного. Причиной стала плохая погода, сообщает во вторник, 28 июня, агентство DPA.

Семеро одного жмут: главы МИД G7 договорились усилить давление на РФ
Зачем на встречу в Германию приезжали министры Украины и Молдавии

Глава Белого дома сегодня должен был выступить с речью на заключительном заседании саммита, прежде чем вылететь на вертолете в Мюнхен, а оттуда на самолете в Мадрид на саммит НАТО. Однако, по данным агентства, из-за тумана и низкой облачности он решил проделать часть пути до Мюнхена на автомобиле.

Перед досрочным отъездом Байден все же успел встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Саммит стран G7 начался 26 июня в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Он продлится до 28-го числа. Как следует из заявления, сделанного странами «Большой семерки», куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония, западные страны продолжат искать новые способы, чтобы изолировать Россию от мирового рынка.

В частности, лидеры G7 расширят санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор.

Кроме того, 26 июня появилась информация о том, что Великобритания, США, Канада и Япония намерены ввести запрет на импорт золота из России в качестве ужесточения санкционного давления на РФ. Также страны договорились объявить о бессрочной поддержке Украины.

В Москве в свою очередь указали на осведомленность РФ происходящим на саммите. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в Кремле следят за заявлениями участников саммита G7, в том числе по публикациям из СМИ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022