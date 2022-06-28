Суд оштрафовал UPS на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал на 1 млн рублей службу доставки UPS за отказ локализовать данные россиян в РФ. Постановление вынесено во вторник, 28 июня.

«Назначить компании United Parcel Service штраф в размере 1 млн рублей», — говорится в вердикте суда.

В то же время представители компании заявили, что с 8 марта 2022 компания приостановила сбор персональных данных россиян и более не намеревается собирать персональные данные граждан РФ. «Общественная опасность самого проступка уже исчерпана», — заявил представитель UPS.

Американская компания United Parcel Service, Inc. специализируется на экспресс-доставке и логистике. 26 мая на официальном сайте организации UPS появилось объявление о приостановке компанией коммерческой деятельности в России, Белоруссии и на Украине.

В конце февраля компания уже объявляла о временной приостановке доставки грузов в Россию и на Украину. Тогда представители компании заявили, что при возможности бесплатно вернут отправителям посылки, которые уже следовали в Россию и на Украину.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.