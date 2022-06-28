Минобороны: ВКС России ударили по оружейным ангарам в Кременчуге

Российские военные 27 июня нанесли удар по ангарам с вооружением и боеприпасами в городе Кременчуг. Об этом 28 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате уничтожено оружие, которое было поставлено Киеву странами Европы и США.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — добавил он.

Кроме того, Воздушно-космические силы за сутки ликвидировали два пункта управления в районе Спорное Донецкой Народной Республики, военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 28-ми районах на Луганском и Донецком направлениях.

Также российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области.

Ранее, 26 июня, в Министерстве обороны РФ рассказали об обнаружении российскими военнослужащими брошенного склада с оружием иностранного производства в освобожденном населенном пункте в Харьковской области. Хранилище располагалось в жилом доме. ВСУ при отступлении оставили иностранные ПТРК Javelin и NLAW.

21 июня Конашенков сообщил об уничтожении 15 гаубиц М777, которые передали Украине США и европейские страны.

По данным Минобороны России на 28 июня, за всё время проведения спецоперации по защите Донбасса, ликвидированы 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотника, 350 зенитных ракетных комплексов, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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