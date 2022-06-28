Высокую численность комаров прогнозируют в Липецкой области

Численность комаров превысит средние многолетние значения в Липецкой области в 2022 году. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на Роспотребнадзор.

Главный санитарный врач Липецкой области подписал постановление «О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы комаров». Муниципальным объектам рекомендовано установить на окна сетки и использовать фумигаторы. В рекреационных зонах, оздоровительных учреждениях и в населенных пунктах потребуется дезинсекция. Кроме того, администрации должна провести работу с управляющими компаниями. Коммунальщикам необходимо благоустроить территории, чтобы создать неблагоприятные условия для обитания комаров.

В 2021 году у одного жителя Липецкой области диагностировали лихорадку западного Нила. Это заболевание переносится комарами. В 2019 году выявлено шесть случаев болезни. Вспышка заболеваемости отмечалась в 2012 году, когда лихорадку выявили у 35 человек.