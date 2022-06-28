Против ранившего туристку петардой в Петербурге мужчины возбудили два уголовных дела

Против мужчины, который вечером в воскресенье, 26 июня, пробил петардой грудь туристке возле Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге, возбудили два уголовных дела. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан», — говорится в сообщении.

Накануне, 27 июня, стало известно о ранении и госпитализации в одно из медицинских учреждений Петербурга 59-летней жительницы Подмосковья, отдыхавшей в культурной столице. Врачи диагностировали у нее травму грудной клетки вследствие попадания в нее петарды.

Взрывное устройство выпустили параллельно земле, оно пролетело приблизительно 30 м и пробило грудную клетку пострадавшей. Затем повредило еще несколько автомобилей.

Правоохранительные органы задержали недалеко от места преступления подозреваемого. Им оказался 40-летний сварщик одного из заводов. Его доставили в отделение полиции, и в настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

9 мая доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков предупредил граждан об опасности использования петард и других видов пиротехники. По его словам, во время взрыва они выделяют опасные вещества и могут навредить зрению и дыханию.