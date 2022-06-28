Почти 700 деревьев вырубят на территории Барнаула

В Барнауле объявлен тендер на вырубку почти 700 деревьев. Начальная стоимость контракта составляет свыше 7 млн рублей.

В качестве заказчика работ выступает БМУ «Благоустройство и озеленение». В рамках аукциона планируется найти подрядчика, который ликвидирует аварийные насаждения, пишет altapress.ru. В Индустриальном районе опасность представляет 191 дерево, в Железнодорожном — 182 дерева, в Центральном — 95 деревьев, в Октябрьском — 171 дерево, в Ленинском — 51 дерево.

Аварийными признаны тополи, вязы, березы и клены. Подрядчику предстоит спилить деревья, распилить стволы и вывезти древесный мусор. Кроме того, потребуется очистка площадок от опилок, веток и листьев.

Вырубка завершится к 8 ноября.