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Эксперт заявил о необходимости пресечь доступ детей к электронным сигаретам

Эксперт Владимиров заявил о необходимости пресечь доступ детей к электронным сигаретам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Электронные средствам доставки никотина (ЭДНС) не должны попадать в руки несовершеннолетних, Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий работает над введением соответствующих мер. Об этом «Известиям» 28 июня сообщил генеральный директор организации Дмитрий Владимиров.

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Так он прокомментировал инцидент с подростком, который получил травмы лица из-за хлопка электронной сигареты в Подмосковье.

«В отношении использования электронных сигарет либо любых других средств электронной доставки никотина действуют точно такие же общие правила эксплуатации электронных приборов, а также правила употребления табака. Эти изделия не должны попадать в руки несовершеннолетних. Члены нашего союза принимают строгие меры по пресечению доступа несовершеннолетних к электронным средствам доставки никотина (ЭДНС)», — подчеркнул эксперт.

По его словам, электронные сигареты и вейпы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, что и произошло в данном случае.

«Бабушка подростка вытащила из почтового ящика электронную сигарету, которую он, по-видимому, прятал там, и положила на подоконник. Электронные сигареты и вейпы работают на литий-ионных аккумуляторах, которые ни в коем случае нельзя класть под прямые солнечные лучи на продолжительное время, как и любые литий-ионные аккумуляторы, включая «пальчиковые». От этого они перегреваются, есть риск взрыва. Что, к сожалению, и случилось», — указал Владимиров.

Он добавил, что при соблюдении элементарных правил эксплуатации электронных бытовых приборов ЭДНС полностью безопасны.

Накануне следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту взрыва неисправной электронной сигареты, в результате чего пострадал подросток. По данным следствия, инцидент произошел 26 июня. 13-летний подросток получил рваные раны лица и был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в тяжелом состоянии.

Как отметил в беседе с «Известиями» директор Центра компетенций «Новые мобильные источники энергии» ИПХФ РАН Юрий Добровольский, взрыв электронной сигареты мог произойти только по одной причине — некачественный аккумулятор.

При этом член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков указал на то, что рынок никотинсодержащих изделий, в отличие от табачного рынка, недостаточно урегулирован в России.

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