ВСУ применили американские HIMARS при обстреле ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Перевальск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars. Об этом 28 июня сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел 07.20 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)», — говорится в сообщении.

Ранее, 23 июня, Пентагон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов. Также в помощь Киеву отправят «запчасти и иное оборудование».

При этом, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн, тогда как, по его данным, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии в страну американских РСЗО HIMARS. Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли еще 15 июня сообщил, что РСЗО HIMARS будут переданы украинской стороне к концу месяца.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 25 июня заявил, что РСЗО уже ведут боевые действия на не подконтрольной Украине территории.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 июня сказал, что поставки Киеву западных РСЗО могут создать риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.

Специальная операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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