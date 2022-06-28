Четыре человека пострадали в ДТП на площади Ленина в Томске

Четыре человека получили травмы при столкновении двух машин на площади Ленина в Томске. Двое пострадавших находятся в реанимации.

Авария произошла поздно вечером 27 июня. По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель ВАЗ-21053 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Chrysler PT Cruiser. Автомобилист и его 17-летняя пассажирка получили травмы, пишет РИА «Томск». В иномарке пострадали 23-летний водитель и 20-летняя пассажирка.

Все участники ДТП были доставлены в больницу. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Остальные пациенты направлены на амбулаторное лечение.

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту «пьяного» ДТП в Саратовской области. Водитель ВАЗ-2106 без водительского удостоверения перевозил семь пассажиров и допустил опрокидывание автомобиля. Трехлетняя девочка погибла, шесть человек получили травмы.