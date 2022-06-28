МО сообщило о потерях в двух бригадах ВСУ от «дружественного огня»
Слабый уровень подготовки украинских новобранцев и зарубежных наемников привел к потерям от «дружественного огня» в двух бригадах ВСУ, заявили во вторник, 28 июня, в Министерстве обороны России.
«Минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады», — рассказали в Минобороны РФ.
«Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», — добавили в ведомстве.
Ранее об очередном случае «дружественного огня» на стороне ВСУ рассказали сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. По словам боевиков, сослуживцы обстреливали их позиции из РСЗУ «Град».
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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