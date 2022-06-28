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Правительство поддержало отмену НДС при продаже судов лизинговыми компаниями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Правительство России поддержало отмену налога на добавленную стоимость (НДС) для сделок по продаже судов лизинговыми компаниями. Об этом говорится в ответе Минтранса первому зампреду комитета Госдумы по экономической политике Денису Кравченко. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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«Полагаем приемлемым предложение о включении в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления инициативы по внесению изменений в ст. 164 и ст. 165 Налогового кодекса РФ в части распространения ставки НДС — 0% на случаи, связанные с реализацией лизинговыми компаниями судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов», — говорится в ответе министерства.

Отмечается, что ранее Кравченко направил проект поправок в Налоговый кодекс РФ на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Необходимость принятия подобных мер вызвана тем, что многие российские лизинговые компании подпали под санкции, из-за чего суда, находящиеся у них на балансах, не могут участвовать в международном судоходстве. Сейчас российским судам блокируется вход в зарубежные морские порты: судовые агенты, ремонтные предприятия и буксировочные компании отказываются оказывать услуги таким судам из-за риска применения к ним санкционных мер», — пояснил «Известиям» парламентарий.

По его словам, отмена НДС для сделок по продаже судов лизинговыми компаниями поможет нормализовать работу многих судоходных компаний, пострадавших из-за санкций.

«Во-первых, упрощение передачи судов от санкционных компаний тем, которые не попали под ограничения, помогут избежать потенциальных арестов судов, которые принадлежат санкционным лизинговым компаниям. Во-вторых, поправки снизят расходы судовладельцев, которые и так несут финансовые потери из-за действующих ограничений», — отметил Кравченко.

Как сообщили «Известиям» в комитете по экономической политике Госдумы, поправки также поддержали в Минэкономразвития, Минфине и Минпромторге. Их рассмотрят на думском заседании 30 июня.

Евросоюз 9 апреля ввел пятый пакет санкции в отношении Российской Федерации, который предусматривает запрет на вход судов, зарегистрированных в РФ, в европейские порты. Исключения составляют суда, перевозящие сельхозпродукцию, продукты питания и гуманитарную помощь. Следом за ЕС аналогичные ограничения ввели США и Канада, а Великобритания заявила, что сможет задерживать российские суда в рамках пятого пакета санкций.

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