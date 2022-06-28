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На ПМЮФ-2022 обсудят стратегии развития отечественного законодательства

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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29 июня 2022 года в 16:45 на площадке X Петербургского международного юридического форума пройдет сессия на тему «Логика и стратегия законотворчества».

Сессия посвящена вопросам совершенствования российского законодательства в целях минимизации кризисных для общества последствий происходящих сегодня глобальных изменений.

Участники мероприятия обсудят вопросы, связанные с основополагающими принципами и организацией законотворческого процесса, определением наиболее эффективных методов и антикризисных аспектов его реализации, а также поговорят о правовой преемственности собственных исторических, геополитических и нравственных ценностей.

«Мы должны наиболее оперативно и результативно реагировать на современные вызовы, в том числе путем повышения качества законопроектной деятельности, модернизации федерального и регионального законодательства», — подчеркнул заместитель министра юстиции Российской Федерации Андрей Логинов.

В дискуссии примут участие статс-секретарь — заместитель министра юстиции Российской Федерации Андрей Логинов, статс-секретарь — заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев, директор департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства Российской Федерации Павел Степанов, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков и депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин, заместитель руководителя аппарата Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — начальник правового управления Екатерина Егорова.

Подробную деловую программу можно найти на официальном сайте форума: legalforum.info.

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