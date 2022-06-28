101-летнего экс-охранника концлагеря осудили на пять лет

В Германии приговорили к пяти годам лишения свободы 101-летнего Йозефа Шутца за соучастие в убийстве 3516 узников концлагеря Заксенхаузен, где осужденный работал охранником с 1941 по 1945 год. Об этом сообщает 28 июня немецкая газета Bild.

По информации издания, Шутц родом из Литвы и он не понимал, о чем шла речь в ходе судебного процесса. Свою вину экс-охранник концлагеря отрицал до последнего.

«Я не знаю, почему я сижу здесь (на заседании суда. — Ред.). Я не имею к этому (соучастию в убийствах. — Ред.) никакого отношения», — цитирует его газета.

По информации немецкого журнала Focus, подсудимый отрицал, что работал охранником в концлагере. Он утверждает, что в тот период работал батраком недалеко от Пазевалька (земля Мекленбург-Передняя Померания). Однако, по информации прокуратуры, его данные есть в документах сотрудников лагеря.

Отмечается, что со времени основания концлагеря (1936 год) и до 1945 года более 200 000 человек были заключены там под стражу. За это время десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, медицинских экспериментов и издевательств, пишет немецкий журнал.

Защита обвиняемого намерена обжаловать приговор.

Судебный процесс начался еще в октябре прошлого года.

В 2020 году в Германии суд приговорил бывшего охранника концлагеря Штуттгоф к двум годам условного заключения. На тот момент еще 93-летний Бруно Д. обвинялся за содействие в убийствах не менее чем в 5230 случаях. На момент преступлений ему было 17 лет, поэтому наказание ему было вынесено по кодексу для несовершеннолетних. Известно, что мужчина служил охранником в концентрационном лагере с августа 1944 года по апрель 1945 года.