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Сенатор Джабаров предупредил о военном столкновении

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Любая попытка стран НАТО отторгнуть Калининград от РФ закончится военным столкновением с Россией. Об этом 28 июня заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — заявил он РБК, комментируя заявление бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса об «отделении Калининграда».

Политик считает, что западные страны таким образом прощупывают Москву на решимость и твердость. Между тем Россия «никогда не отдаст ни пяди своей земли», подчеркнул сенатор. Он также выразил уверенность в том, что проблему транзита через Калининград можно решить дипломатическим путем.

Накануне Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является явным сигналом для России со стороны Евросоюза (ЕС) и НАТО о том, что они готовы «забрать Кенигсберг». Эти действия он назвал первыми шагами «по отделению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России».

Тогда же, 27 июня, стало известно, что власти Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовали принципы и установки транзита грузов РФ в Калининград.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок еще в апреле текущего года, однако тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининградскую область из Литвы. Ограничения были введены в середине июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран ЕС. 22 июня сообщалось, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы будут компенсировать через морское сообщение эксклава с Санкт-Петербургом.

В России решительно осудили действия Литвы. Так, комментируя запрет, 24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена добиваться отмены транспортных ограничений со стороны властей республики.

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