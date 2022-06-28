Белоруссия потребовала от Варшавы прекратить строить забор на границе

Парламент Белоруссии осуждает строительство Польшей пограничных заграждений по территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская Пуща» и призывает международные организации побудить власти Варшавы к прекращению строительства. Об этом говорится в заявлении президиума Совета Республики Национального собрания государства (верхняя палата) от 27 июня, опубликованном в Telegram-канале.

«Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с возмущением и осуждением воспринимает односторонние действия Польши по строительству ограждений вдоль белорусско-польской границы, часть которых пройдет по территории особо охраняемого в Беларуси и Европе лесного массива — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская Пуща», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Беловежская Пуща — уникальная природоохранная зона, которая обеспечивает сохранение биоразнообразия. В верхней палате считают, что искусственное разделение единого природного комплекса представляет серьезную угрозу существованию природной среды этой территории.

Президиум указывает на то, что действия польских властей противоречат принципам управления особо охраняемыми природными заповедниками, а также нарушают положения многих международных договоров и принятых Польшей международные обязательства.

«Призываем международные организации и мировую экологическую общественность принять меры по побуждению Польши к проведению консультаций, прекращению строительства и демонтажу установленных заградительных сооружений в целях недопущения негативных последствий для экосистем Беловежской Пущи», — сказано в публикации.

В начале ноября 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Многочисленная группа мигрантов с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики.

Тогда как 4 января 2022-го сообщалось, что пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Отмечалось, что работы будут завершены в конце июня. Длина стены составит 186 км. Строительство стены началось 28 января.