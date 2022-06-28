Новый температурный рекорд зарегистрировали синоптики в Пскове

Температура воздуха достигла +34,3 градуса на территории Пскова 27 июня. О новом погодном рекорде сообщил Псковский гидрометцентр.

По словам синоптиков, прежний рекорд для этой даты был установлен недавно. В 2020 году воздух прогрелся до +32,1 градуса. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Днем 28 июня в Пскове ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха достигнет +31 градуса, в Великих Луках вероятна жара до +33 градусов.

Согласно прогнозам, температура воздуха пойдет на спад лишь к следующей неделе. Прохладнее станет с приходом антициклона. До 3 июля в регионе вероятны грозы и ливни.