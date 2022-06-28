Линда Евангелиста поделилась фото после неудачной бьюти-процедуры

Супермодель 1990-х Линда Евангелиста поделилась новым фото после неудачной бьюти-процедуры. Снимок, опубликованный в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), сделан в компании фотографа Инге Фонтейн, стилиста Карлин Сер де Дюдзель и коллеги Евангелисты Кристи Тарлингтон.

Черно-белое фото сделано в нью-йоркском ресторане Kappo Masa.

«Лучший ужин с лучшими давними друзьями», — подписала супермодель фото.

Снимок прокомментировали коллеги Евангелисты Синди Кроуфорд, Татьяна Патитц и другие звезды шоу-бизнеса.

«Вот это девичник!» — прокомментировала кадр Кроуфорд.

Фото: соцсети Линда Евангелиста вторая слева

Линда Евангелиста в последние годы почти не появляется перед камерами. В феврале модель впервые показала публике последствия неудачно проведенной бьюти-процедуры CoolSculpting. В 2015–2016 годах модель пыталась избавиться от локальных жировых отложений посредством воздействия низких температур, в итоге участки тела женщины деформировались.

57-летняя Евангелиста судится с компанией, оказавшей услугу, оценив ущерб в $50 млн. Супермодель признавалась журналистам, что лишилась фигуры из-за процедуры, которая изначально должна была иметь обратный эффект. Вес вернулся в большем объеме, снизить его не помогли даже две операции.