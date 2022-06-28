В Белом доме усомнились, что Украина сможет вернуть утраченные территории

Представители администрации США сомневаются в том, что Украина способна вернуть себе территории, утраченные в ходе спецоперации России по защите Донбасса. Об этом во вторник, 28 июня, пишет CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, в настоящее время советники президента США Джо Байдена обсуждают возможность признания Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения боевых действий. Тем не менее отмечается, что Вашингтон не намерен давить на Киев в принятии решений по данному вопросу.

Один из работников конгресса США убежден, что Украина неизбежно потеряет часть территорий.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», — подчеркнул он.

Работник конгресса также сказал, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня (РСЗО), но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь.

Ранее, 23 июня, Пентагон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов. Также в помощь Киеву отправят «запчасти и иное оборудование».

При этом, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн, тогда как, по его данным, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

В то же время российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем. Он призвал власти США прекратить предоставление украинским националистам оружия.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что возможные поставки Украине западных реактивных систем залпового огня создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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