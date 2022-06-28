Режим ЧС ввели на части территории Новороссийска из-за фугаса 1943 года

В одном из районов Новороссийска обнаружили взрывоопасный предмет (ВОП) времен Второй мировой войны, глубоководный минный защитник 1943 года (фугас). Власти города Новороссийск ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в постановлении от 27 июня администрации города.

Уточняется, что режим ЧС будет действовать с 18 часов 27 июня до окончания разминирования. Он также распространяется на береговую линию одного из районов Новороссийска.

«Транспортировка объекта нецелесообразна, планируется уничтожение ВОП в месте обнаружения в период с 06:00 по 17:00 29 и 30 июня 2022 года», — говорится в документе.

Ранее, 22 июня, в Московской области обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные боеприпасы нашли в Лобне, Можайске и Ивантеевке. Они были обезврежены.