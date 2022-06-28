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Подведены итоги хакатона Moscow City Hack

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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12 команд IT-разработчиков, победивших в хакатоне Moscow City Hack, разделили призовой фонд в 2,4 млн рублей. Еще три получат гранты на обучение на общую сумму 1 млн рублей, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Заявки на участие в хакатоне подали 2,4 тыс. разработчиков из 65 регионов России и 30 стран мира. Победителями и призерами стали IT-специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Казани, Владивостока и даже столицы Индонезии — Джакарты», — отметила она.

Соревнование для IT-специалистов проходило в онлайн-формате. Организатором выступило Агентство инноваций Москвы. Командам нужно было найти решения для одной из пяти задач, предложенных городскими департаментами, центром «Мосволонтер», а также коммерческими партнерами проекта. Идеи участников оценивали, в частности, представители правительства Москвы и аналитического центра при правительстве России. Жюри выбрало по три лучших решения для каждого задания.

Так, участники хакатона разработали программу по автоматизированной проверке новостей в сфере инноваций и технологий. Она находит первоисточник, проверяет факты, сопоставляет даты публикаций и определяет уровень доверия к источнику.

Также одна из команд создала сервис, который поможет проанализировать данные о продукции столичных предприятий, которая может заменить импортные аналоги. С помощью нейросети программа собирает сведения о товарах московских производителей и формирует промышленную базу.

Еще одним достижением IT-специалистов, участвовавших в хакатоне, стала разработка прототипа платформы, на которой можно размещать задачи для волонтеров.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский отметил, что «предложения участников и победителей хакатона — это не просто хороший старт для создания импортозамещающих продуктов и технологий, это разработки, которые в будущем смогут конкурировать на международных рынках».

Впервые Moscow City Hack состоялся в 2021 году. Тогда организаторы получили заявки от 1,2 тыс. человек. Наиболее перспективных IT-специалистов пригласили на работу в структуры правительства Москвы.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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