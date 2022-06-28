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Военнослужащего ВСУ обвинили в убийстве жителя Мариуполя из-за неправильного произношения

СК РФ предъявил обвинение военнослужащему ВСУ, убившему жителя Мариуполя за неправильное произношение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следственный комитет РФ предъявил обвинение военнослужащему 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антону Череднику, убившему жителя Мариуполя из-за неправильного произнесения слов на украинском языке. Об этом журналистам сообщили во вторник, 28 июня, в пресс-службе ведомства.

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По данным следствия, 27 марта в поселке Мирном городе Мариуполя Чередник остановил двух мужчин для проверки документов и приказал им лечь на землю. Осознавая, что граждане не являются участниками вооруженного конфликта, он потребовал от них произнести фразу на украинском языке. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин.

Второй пострадавший остался жив и дал показания.

Военный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

В конце прошлой недели, 28 июня, в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащего ВСУ Виталия Катранича. Он застрелил жителя Мариуполя, обнаружив при проверке документов данные о поездке последнего в Крым в 2018 году. Тело погибшего было найдено на территории автоматической телефонной станции АТС-24 со стянутыми строительными хомутами руками.

Ранее, 18 июня, сообщалось о завершении расследования дела украинского морского пехотинца, который обвиняется в убийстве жителя Мариуполя, изнасиловании его жены, а также в пытках двух военнопленных. В ближайшее время дело будет направлено в прокуратуру.

До этого, 30 апреля, заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшему лейтенанту Сергею Батынскому предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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