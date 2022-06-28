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Зампред Совбеза Медведев назвал любую попытку посягнуть на Крым объявлением войны России

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Любая попытка посягнуть на Крым — объявление войны России, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

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По его словам, если такую попытку совершит страна, входящая в НАТО, то это станет конфликтом со всем Североатлантическим альянсом, что приведет к третьей мировой войне.

Он уточнил, что присоединение Украины к НАТО было бы намного опаснее для российской стороны, чем вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

«И связано это с тем, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин. [Это} наличие неурегулированных территориальных споров, а также разное понимание статуса регионов. Для нас Крым — часть России. И это навсегда», — подчеркнул Медведев.

Глава Крыма Сергей Аксенов 20 июня сообщил об ударе украинской стороной по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в республике. По его информации, более 90 человек были эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки. 26 июня стало известно, что буровые платформы «Черноморнефтегаза» вновь подверглись обстрелу.

До этого, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов является Крымский мост. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что угроза подрыва Крымского моста со стороны Киева поступает не первый раз, власти РФ принимают этот факт во внимание.

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