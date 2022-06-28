Глава МИД Британии призвала Запад не показывать усталости из-за Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Запад не должен проявлять признаков усталости на фоне украинского кризиса. Об этом она сказала 28 июня в интервью немецкой газете Die Welt.

«Важно отметить, что мы (западные страны. — Ред.) сохранили абсолютное единство в нашей поддержке Украины на протяжении всего кризиса. Предупреждаю, что мы не проявляем признаков усталости. Мы должны продолжать идти», — заявила она.

По словам министра, правительство Великобритании ясно заявило, что поддержка Украины рассчитана на долгосрочную перспективу. Кроме того, Трасс считает, что сейчас нет причин искать какие-либо оправдания и лучшее, что можно сделать, — это обеспечить украинцев всем необходимым: оружием, обучением.

«Мы должны заставить людей в наших странах понять, что, если мы не поддержим Украину, в долгосрочной перспективе затраты будут намного выше — цена для нашего будущего, нашего мира и безопасности, для основы нашего общества», — сказала она.

Трасс также указала на необходимость укреплять восточный фланг НАТО и больше тратить на оборону. По ее мнению, войска должны быть размещены на позициях НАТО постоянно.

Ранее, 29 мая, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что странам ЕС нужно сохранять единство в отношении России, появляются признаки того, что оно ослабевает. По словам Хабека, после начала спецоперации РФ ЕС продемонстрировал единство, введя санкции. Теперь же оно начинает разрушаться. Он выразил надежду на сохранение единства ЕС.

7 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что единства стран Евросоюза по теме российской спецоперации по защите Донбасса все труднее достичь из-за последствий санкций против Москвы. По словам эстонского премьера, в разных странах сложились разные экономические ситуации, поэтому единство в принятии антироссийских мер очень сложно.

6 июня аналитик Bloomberg Клайв Крук отметил, что события на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Евросоюза. По его мнению, ЕС «быстро отреагировал» на российскую спецоперацию по защите Донбасса, но необходимо более глубокое политическое единство для того, чтобы поддерживать усилия, которые были приложены до этого.

Аналитик убежден, что неравномерный рост инфляции свидетельствует о том, что «до экономической интеграции ЕС еще очень далеко, особенно в плане поставок энергоносителей».

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.