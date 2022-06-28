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Эксперт указала на попадание НАТО в ловушку из-за действий Литвы

Эксперт Эшфорд: Литва заманила НАТО в ловушку запретом транзита в Калининград
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Фото: Global Look Press/© Florian Gaertner/photothek.de vi
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Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита грузов в Калининградскую область. Об этом в беседе с порталом Foreign Policy заявила старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд.

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«Возникает вопрос, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с Соединенными Штатами, прежде чем сделать этот выбор?» — поинтересовалась она.

Действия Вильнюса можно трактовать как заманивание альянса в ловушку. Она подчеркнула, что одному члену объединения, «обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам».

Эксперт напомнила, что Калининградская область давно стала проблемой для стран НАТО, так как регион может помешать организации перебросить войска в страны Балтии в случае конфликта с Россией.

Кроме того, Калининград всегда обозначался экспертами как одна из самых вероятных точек начала противостояния НАТО и Москвы.

«Мы должны четко понимать, что Литва сделала чрезвычайно опасный выбор. Многие поставки, на которые полагаются жители Калининграда, доставляются поездом из России. Так что это довольно явный эскалационный шаг со стороны союзника США», — добавила Эшфорд.

Политика Вильнюса говорит о склонности Литвы к ухудшению отношений с Москвой, резюмировала она, напомнив, что Калининград всегда развивал отношения со своими соседями.

Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия жестко ответит Литве на запрет транзита товаров в Калининградскую область. По его словам, значительная часть мер носит экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта.

23 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России будут практическими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июня заявил, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь, глава Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным.

Рестрикции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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