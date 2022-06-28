Перенос учебного года на приграничных с Украиной территориях не обсуждается

Вопрос переноса учебного года в приграничных с Украиной регионах России не обсуждается. Об этом 28 июня сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Так вопрос не обсуждается», — отметил он в беседе с журналистами в ответ на вопрос, перенесут ли начало учебного года в данных регионах.

9 июня Кравцов рассказал о переходе школ Донбасса с 1 сентября на образовательные стандарты России.

По его словам, уже решены вопросы повышения квалификации учителей, а также обеспечения школ Донецкой и Луганской народных республик российскими учебниками.

В мае в интервью «Известиям» министр рассказал, что в Донбассе школьники обучались по российским учебникам и стандартам. Учебники, которые затем использовались киевским режимом, преподносили совсем другую историческую правду и искажали объективные реальные факты.

По этой причине Минпросвещению необходимо провести большую работу и объяснить школьникам и учителям, как развивалась история России и Украины. Для них разрабатывается специальная программа.

До этого, 11 мая, президент России Владимир Путин призвал помочь молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, началась спецоперация по защите Донбасса.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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