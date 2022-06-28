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Ребенок погиб и шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ребенок погиб и шесть человек пострадали в «пьяном» ДТП в Саратовской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило 28 июня на своем сайте местное следственное управление Следственного комитета России.

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Авария произошла вечером 27 июня на 34 км автодороги Калининск – Свердлово – Колокольцовка – Кленовка. Пьяный водитель «ВАЗ-2106» без водительского удостоверения перевозил семь пассажиров, в том числе четырех детей младше семи лет.

Автомобиль перевернулся на обочину дороги, погибла трехлетняя девочка. Шесть человек получили травмы разной степени.

Водитель, 48-летний мужчина, подозревается по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Виновному грозит до 12 лет лишения свободы.

«Следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

27 июня в Ижевске в результате столкновения легковушек пострадали три человека, в том числе ребенок. Как было установлено, водитель одной из машин находился в состоянии опьянения. По предварительным данным, 28-летний водитель Mitsubishi Lancer не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia и врезался в него.

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