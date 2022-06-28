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В Кремле прокомментировали разговор Путина и Лукашенко о комплексе «Искандер-М»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин не говорил белорусскому лидеру Александру Лукашенко о передаче Минску ракет с ядерным оружием, сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Накануне лидеры стран G7 выразили обеспокоенность из-за возможной передачи Россией «Белоруссии ракет, способных нести ядерный заряд».

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — уточнил Песков.

Путин и Лукашенко провели переговоры 25 июня в Санкт-Петербурге. Российский лидер заявил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», и предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25. В то же время президент Белоруссии уточнил, что Минск не требует передачи ядерных боеприпасов, но заинтересован в модернизации самолетов под ядерные заряды.

До этого, 19 мая, Лукашенко сообщил о приобретении белорусской стороной у РФ «нужного количества» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Искандер».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» — высокоточное оружие. Производится в трех вариантах: «Искандер-М» с квазибаллистической ракетой (радиус поражения до 500 км), «Искандер-К» с крылатыми ракетами, «Искандер-Э».

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