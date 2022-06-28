Реклама
Прямой эфир
Авто
Депутат Милонов предложил отменить налог при покупке российских машин
Мир
В Нидерландах предупредили об угрозе «эффекта домино» в газовом кризисе
Мир
Армия США столкнулась с рекордным дефицитом рекрутов за последние 50 лет
Мир
Производитель Bayraktar подарит Украине три беспилотника
Происшествия
В горах в Приморье пропала тургруппа из шести детей и четырех взрослых
Мир
Германия упростит прием иностранцев на работу из-за нехватки персонала
Общество
Почти 100% электронных сигарет в РФ оказались нелегальной продукцией
Наука
Ученые зафиксировали первый случай заражения человека COVID-19 от кошки
Мир
Южная Корея начала военные учения из-за испытаний ядерного оружия КНДР
Экономика
В РФ собрались отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья
Общество
Синоптики пообещали свыше 26 градусов тепла в Московском регионе 28 июня
Сюжет:

Moody’s сообщило о дефолте России по евробондам

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, заявило международное рейтинговое агентство Moody's 27 июня.

Вашим за наши: Россия будет выплачивать внешний долг в рублях
Что означает решение Путина для мировой экономики

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — уточнили в агентстве.

Ранее в тот же день Министерство финансов России сообщило об исполнении обязательства по обслуживанию госдолга в полном объеме в соответствии с указом российского президента Владимира Путина от 22 июня. Указ главы государства позволяет стране выплачивать валютный долг в рублях. Отмечалось, что такие выплаты будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

Минфин РФ 20 мая перечислил средства платежному агенту по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036» — Национальному расчетному депозитарию (НРД) и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. В то же время депозитарий, который выступает платежным агентом, сообщил, что выплаты по евробондам переданы депонентам, но средства «застряли» в Euroclear и до держателей не дошли.

В российском ведомстве подчеркнули, что инвесторы не получили деньги из-за действий третьих лиц, что не предусмотрено в эмиссионных документах как дефолт.

Министерство финансов США 24 мая не продлило срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Допускались трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Кроме того, оказались заморожены значительные валютные резервы ЦБ РФ. В начале июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но существуют технические ограничения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022