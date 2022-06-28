Moody’s сообщило о дефолте России по евробондам

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, заявило международное рейтинговое агентство Moody's 27 июня.

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — уточнили в агентстве.

Ранее в тот же день Министерство финансов России сообщило об исполнении обязательства по обслуживанию госдолга в полном объеме в соответствии с указом российского президента Владимира Путина от 22 июня. Указ главы государства позволяет стране выплачивать валютный долг в рублях. Отмечалось, что такие выплаты будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

Минфин РФ 20 мая перечислил средства платежному агенту по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036» — Национальному расчетному депозитарию (НРД) и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. В то же время депозитарий, который выступает платежным агентом, сообщил, что выплаты по евробондам переданы депонентам, но средства «застряли» в Euroclear и до держателей не дошли.

В российском ведомстве подчеркнули, что инвесторы не получили деньги из-за действий третьих лиц, что не предусмотрено в эмиссионных документах как дефолт.

Министерство финансов США 24 мая не продлило срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Допускались трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Кроме того, оказались заморожены значительные валютные резервы ЦБ РФ. В начале июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но существуют технические ограничения.