Армия США столкнулась с рекордным дефицитом рекрутов за последние 50 лет

Каждое подразделение Вооруженных сил США пытается достичь показателей по набору рекрутов в 2022 году, но с рекордно низким числом американцев, имеющих право служить, и небольшим количеством желающих этот год может заставить военных усомниться в такой возможности, сообщил 27 июня телеканал NBC News.

Высшее руководство Пентагона пытается найти новых рекрутов для пополнения рядов добровольческих сил. Министр обороны Ллойд Остин и заместитель министра обороны Кэтлин Хикс считают дефицит серьезной проблемой.

«Это начало «долгой засухи» для призыва в армию. 2022 год — это год, когда мы готовы усомниться в пополнении добровольческих сил», — заявил генерал-лейтенант в отставке Томас Шпор из стратегического исследовательского института США Heritage Foundation.

Число тех, кто имеет право поступить на военную службу, сокращается. Всё больше молодых мужчин и женщин выходят в отставку из-за ожирения, употребления наркотиков или судимостей.

В прошлом месяце начальник штаба сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл свидетельствовал перед конгрессом, что только 23% американцев в возрасте от 17 до 24 лет имеют право служить без причин к отводу от службы, по сравнению с 29% в предыдущие годы.

Внутренний опрос министерства обороны, проведенный NBC News, показал, что только 9% молодых американцев, имеющих право служить в армии, имели желание поступить на военную службу. Это самый низкий показатель с 2007 года.

Более половины молодых американцев, принявших участие в опросе, около 57%, считают, что после службы в армии у них возникнут эмоциональные или психологические проблемы. Почти половина считает, что у них были бы физические проблемы.

Среди опрошенных Пентагоном американцев, которые находились в целевом возрастном диапазоне, только у 13% родители служили в армии, по сравнению примерно с 40% в 1995 году. Военные считают родителей одним из самых больших факторов, влияющих на будущее решение идти на службу.

«Изменить мнение родителей — это действительно сложная задача, особенно если это родители, которые очень усердно работали, чтобы их дети поступили в колледж», — объяснила Кейт Кузмински из Центра новой американской безопасности.

В конце мая стало известно, что число моряков, дезертировавших из военно-морского флота (ВМФ) США, возросло более чем вдвое с 2019 по 2021 год из-за жестких условий контрактов и невозможности оставить службу. При этом уточняется, что в других родах войск случаев дезертирства стало меньше или их число не изменилось. Эти данные свидетельствуют о кризисном состоянии психического здоровья служащих, так как большинство инцидентов случалось на фоне рисков суицида.

О нехватке добровольцев в армии США в начале мая генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер уже рассказывал. По его словам, молодые американцы пренебрегают военной службой в контрактной армии.

7 мая исследователи заявили о снижающейся боеготовности армии США в связи с эпидемией ожирения в стране. Доктор Сара Полис подчеркнула, что это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, а также отражается на количестве кандидатов на повторный призыв, помимо этого потенциально снижает готовность к миссии.