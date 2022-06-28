Германия упростит прием иностранцев на работу из-за нехватки персонала

Из-за нехватки персонала власти Германии решили облегчить прием на работу иностранцев. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявил министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль газете Bild am Sonntag.

«Федеральное правительство планирует разрешить въезд в Германию срочно необходимому персоналу из-за границы для временной работы Мы не хотим, чтобы была эксплуатация чужого труда, поэтому работодатели должны выплачивать установленную по тарифу заработную плату и предоставлять достойное жилье в течение определенного периода времени», — отметил он.

Немецкие аэропорты столкнулись с нехваткой персонала из-за скачка туристского потока после двух лет пандемии.

Власти ФРГ рассматривают на временное трудоустройство грузчиков. По информации издания, в стране не хватает от 2 тыс. до 3 тыс. сотрудников, а рабочих планируют привести из Турции.

Крупнейший химический комплекс BASF в Германии под угрозой закрытия из-за нехватки газа. Закрытие предприятия может негативно сказаться на мировом продовольствии из-за того, что примерно 60% газа, потребляемого BASF в Европе, используется для производства электроэнергии и пара, остальные объемы становятся сырьем для производства химической продукции, в числе которой аммиак и ацетилен.