В МИЦ «Известия» обсуждают решение Литвы по ограничению транзита в Калининград. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают решение Литвы по ограничению транзита в Калининград. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Запрет на транзит в Калининград: к чему приведут действия Литвы?»
Как решение литовских властей отразится на экономике самой Литвы? Какие существуют альтернативные пути доставки грузов? Каким может быть ответ России?
Участники:
- Николай Межевич, доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований;
- Андрей Романов, президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области (онлайн);
- Владимир Матягин, президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс»;
- Андрей Бакланов, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ;
- Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, специалист по странам Центральной и Восточной Европы, эксперт РСМД.