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В горах в Приморье пропала тургруппа из шести детей и четырех взрослых

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Спасатели и волонтеры приступили к поискам туристической группы, выдвинувшейся накануне в сторону популярного места — горы Ливадийская (Пидан) в Приморье и переставшей выходить на связь.

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«Группа из десяти человек – четверых взрослых и шестерых детей возрастом 10-11 лет – накануне коллективно вышли в строну Пидана и со вчерашнего дня не выходят на связь. Поиски ведут спасатели и волонтеры», — сказал «РИА Новости» представитель волонтерской организации «ПримПоиск».

Он также сообщил, что поисковые мероприятия осложнялись дождем и туманом.

Позднее в пресс-службе главка МЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что группа, потерявшаяся в Приморье во время похода на гору Ливадийская (Пидан), вышла на связь. Так, были обнаружены все 10 пропавших.

«Туристы сообщили спасателям, что самостоятельно спускаются по бурелому. В настоящее время туристическая группа спускается к водопаду в районе хребта Ливадийский», — говорится в сообщении ведомства.

18 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что группа туристов, среди которых было двое детей, сплавлявшаяся по рекам региона, пропала. Позднее в тот же день их обнаружили. Они самостоятельно вышли к конечной точке маршрута.

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