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Корреспондент «Известий» показал нанесенные националистами повреждения в Сиротино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Покидая Сиротино Луганской Народной Республики (ЛНР), члены неонацистской организации «Правый сектор», запрещенной в РФ, уничтожили большую часть инфраструктуры населенного пункта. Кадры с места событий показал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

На поврежденной бензоколонке неонацисты оставили надпись: «Правый сектор» и красно-черный флаг. По ним можно предположить, кем оставлены повреждения.

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В поселке также разрушен мост. Националисты, осознав, что они не смогут противостоять натиску союзных сил РФ и ЛНР, оставили свои позиции и бежали, в том числе на лодках, которые затем бросили на другом берегу.

26 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что Наемники из Франции, Польши, Германии и США бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие. Киселев указал, что наемники и украинские боевики «ушли в Лисичанск».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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