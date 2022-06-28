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Правительство Шри-Ланки решило поставлять горючее

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Шри-Ланка исчерпала запасы топлива, передает телеканал «Известия». Топливо получат только порты, сектор здравоохранения, городской транспорт, доставка продуктов питания и сельскохозяйственная продукция. Транспортное сообщение между провинциями страны приостанавливается из-за ограниченных запасов горючего. Решение вступает в силу во вторник, 28 июня, и будет действовать до 10 июля. Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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