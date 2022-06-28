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В результате ДТП в Томске два человека попали в реанимацию

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Фото: telegram/Спасатели Томска ОГБУ ТО ПСС
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Два человека находятся в реанимации после ДТП в Томске. Об этом 28 июня сообщили «РИА Томск» в пресс-службе УМВД.

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«27 июня в 22.50 на площади Ленина, 4 столкнулись «ВАЗ-21053» и Chrysler PT Cruiser. По предварительным данным, 24-летний мужчина-водитель «ВАЗа» выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В результате водитель и 17-летняя девушка-пассажир отечественного автомобиля, 23-летний мужчина-водитель и 20-летняя девушка-пассажир иномарки с травмами доставлены в больницу», — пишет издание.

Врачи продолжают бороться за жизни двоих пострадавших, которые, как уточняется в публикации, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии после операции. Еще двое находятся на амбулаторном лечении.

Ранее, 27 июня, в Ижевске после аварии пострадали три человека, включая ребенка. Как уточняется, водитель одной из машин находился в состоянии опьянения.

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