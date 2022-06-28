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Врач рассказал о рисках теплового удара в помещении

Врач Тяжельников: тепловой удар может произойти не только на открытом солнце
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Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Christin Klose
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Получить тепловой удар в жару можно не только от длительного пребывания под солнцем. Душная комната и несоблюдение питьевого режима также вызывают нездоровые состояния, рассказал во вторник, 28 июня, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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«Мы не рекомендуем находиться под прямыми солнечными лучами в жаркую погоду более 15–20 минут. На припеке температура может достигать 40–50 градусов. Однако тепловой удар может произойти и не только на открытом солнце. Риск возрастает при нахождении в душном помещении. Это может быть и жилая комната, которая не проветривается и не охлаждается в жаркую погоду. Это может быть производственное помещение, в котором работает оборудование, отдающее тепло», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Тяжельников добавил, что физическая нагрузка в жару также опасна для здоровья. Не меньший вред здоровью несет плотная и синтетическая одежда, которая затрудняет проветривание тела и способствует перегреву. При этом головной убор защищает от перегрева голову.

Врач предупредил, что опасность теплового удара возникает, когда температура тела поднимается выше 40 градусов. При этой температуре происходят серьезные изменения функций мозга, сердечно-сосудистой системы, значительные нарушения жизненных функций.

«Если не оказать своевременную помощь, может случиться катастрофа. У многих людей из-за различных хронических заболеваний, снижения иммунитета, излишней массы тела, пожилого возраста механизм терморегуляции и вовсе ослабевает. Слабая терморегуляция и у маленьких детей. Поэтому к повышению температуры нужно относиться с большой осторожностью», — резюмировал эксперт.

28 июня главный врач Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Гаврилова рассказала «Известиям» о том, что жаркая погода представляет большую опасность для сердечно-сосудистой системы, в группе наибольшего риска оказываются пациенты с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца.

Днем ранее, 27 июня, ее коллега — врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская напомнила, что солнечный удар может проявляться в виде повышения температуры, головокружения, а также покраснениями и ожогами на коже. Она рассказала о симптомах солнечного удара, а также об опасных осложнениях такого состояния.

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