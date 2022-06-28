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Историк отметил отсутствие поддержки Зеленского со стороны США при угрозах от радикалов

Историк Хомский: США не захотели защитить Зеленского от радикалов
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Фото: Global Look Press/XinHua/Ukrainian Presidential Office
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Соединенные Штаты Америки отказались помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как ему поступили угрозы со стороны радикалов за «намерения приступить к выполнению Минских соглашений». Об этом журналу The Nation заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

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Он сказал, что в начале своего президентского срока Зеленский выступал за мирное урегулирование ситуации c Донбассом.

«Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», — переданы слова Хомского в тексте статьи от 17 июня.

Историк подчеркнул, что администрация США никак не отреагировала на произошедшее. Он выразил уверенность, что, если бы у украинского лидера тогда была хоть какая-то поддержка, «он мог продолжить стоять на своем», но «его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную».

Хомский заявил, что вместо поддержки позиции Зеленского Вашингтон выбрал политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, при этом ситуация ухудшилась, когда главой Белого дома стал Джо Байден.

26 июня агентство Bloomberg сообщило, что в рамках саммита G7, который проходит с 26 по 28 июня, лидеры стран «Большой семерки» намерены объявить о бессрочной поддержке Украины. Агентство со ссылкой на источник утверждает, что такая формулировка была выбрана специально, чтобы подчеркнуть намерение оказывать помощь Киеву в случае затягивания боевых действий.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перспектива возобновления переговоров с Украиной вызывает сомнения у Министерства иностранных дел России. Он отметил, что европейские государства подталкивают Киев к диалогу с Москвой, однако этому препятствуют Великобритания и США.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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