Историк отметил отсутствие поддержки Зеленского со стороны США при угрозах от радикалов
Соединенные Штаты Америки отказались помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как ему поступили угрозы со стороны радикалов за «намерения приступить к выполнению Минских соглашений». Об этом журналу The Nation заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
Он сказал, что в начале своего президентского срока Зеленский выступал за мирное урегулирование ситуации c Донбассом.
«Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», — переданы слова Хомского в тексте статьи от 17 июня.
Историк подчеркнул, что администрация США никак не отреагировала на произошедшее. Он выразил уверенность, что, если бы у украинского лидера тогда была хоть какая-то поддержка, «он мог продолжить стоять на своем», но «его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную».
Хомский заявил, что вместо поддержки позиции Зеленского Вашингтон выбрал политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, при этом ситуация ухудшилась, когда главой Белого дома стал Джо Байден.
26 июня агентство Bloomberg сообщило, что в рамках саммита G7, который проходит с 26 по 28 июня, лидеры стран «Большой семерки» намерены объявить о бессрочной поддержке Украины. Агентство со ссылкой на источник утверждает, что такая формулировка была выбрана специально, чтобы подчеркнуть намерение оказывать помощь Киеву в случае затягивания боевых действий.
23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перспектива возобновления переговоров с Украиной вызывает сомнения у Министерства иностранных дел России. Он отметил, что европейские государства подталкивают Киев к диалогу с Москвой, однако этому препятствуют Великобритания и США.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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