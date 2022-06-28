Сенатор Джабаров заявил об опасности заявлений о нероссийском Калининграде

Россия никогда не отдаст ни пяди земли, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 27 июня.

«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — заявил он в беседе с РБК.



Джабаров считает, что западные страны своими заявлениями «прощупывают Россию на решимость, твердость». Сенатор уверен в возможности решения проблемы транзита дипломатическим путем.

«Евросоюз уже пошел на принятие исключений из санкций, которые позволяют возить через Литву все товары. Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», — отметил он.

Комментарий сенатора появился в ответ на заявление бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса. Ограничения на транзит в Калининградскую область со стороны Литвы он назвал первыми шагами ЕС и НАТО «по отделению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России».

25 июня президент Литвы Гитанас Науседа призвал местные власти начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба, но при этом было болезненным для российской стороны.

22 июня стало известно, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы будут компенсировать через морское сообщение эксклава с Санкт-Петербургом.

18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) Литвой был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из страны. Комментируя эти ограничения, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что блокады Калининграда якобы нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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