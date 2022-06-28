Экс-глава МВД Латвии Гулбис: ЕС и НАТО дали России понять, что готовы забрать Калининград

ЕС и НАТО дали России понять, что готовы «забрать» Калининград. Об этом заявил экс-глава МВД Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.

«Ограничение транзита в Калининградскую область — первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России. Я подумал, что Европа прекрасно понимает, что делает. Мне кажется, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — заявил он.

По его мнению, нынешние президенты стран Запада «слишком мягкие», если сравнивать с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис считает, что президенту США Джо Байдену следовало обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и сказать, что они отнимают Калининград после начала специальной операции по защите Донбасса.

25 июня президент Литвы Гитанас Науседа призвал местные власти консультироваться с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба интересам, но было болезненным для РФ.

В рамках пятого пакета санкций 18 июня Литва запретила транзит грузов в Калининградскую область из РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июня заявил, что нужно «тщательно проанализировать ситуацию» перед ответными мерами Москвы на действия Литвы.