Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова 27 июня в Telegram.

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала она.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в этот же день заявил о подаче заявки страны на членство в БРИКС, о чем пишет издание Tasnim.

24 июня президент Аргентины Альберто Фернандес высказался о намерении вступить в БРИКС в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения.

«Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта», — приводит слова политика агентство Télam.

23 июня страны БРИКС (куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) выступили за укрепление системы контроля над вооружениями и сохранение целостности в интересах глобальной стабильности. Также лидеры стран отметили важность долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе.

24 июня президент России Владимир Путин на «БРИКС плюс» заявил, что резкое усиление инфляции в мире — это «результат нескольких лет», а не следствие специальной военной операции по защите Донбасса.