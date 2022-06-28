Корреспондент «Известий» показал работу самоходной установки «Тюльпан»

Оружие, способное разрушать самые мощные укрепления, появилось на вооружении донецких артиллеристов. Эта техника поступила отдельной гвардейской артбригаде особого назначения «Кальмиус». Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал работу самоходной установки «Тюльпан».

Калибр «Тюльпана» — 240 мм — самый большой. Крупнее в сухопутных войсках нет ничего. Мины весом от 120 до 237 кг он выпускает на 20 км. Бригада «Кальмиус» родилась в боях 2014 года, когда ополченцы захватили несколько трофейных орудий. Это была первая артиллерия Донецкой Народной Республики (ДНР).

«У нас было несколько Д-30… «Грады»… Благодаря нашим ветеранам, которые прошли Афганистан, мы их осваивали «с колес», на ходу учились… и вот теперь такая техника у нас», — рассказал замкомандира отдельной артбригады особого назначения «Кальмиус» Стив.

Сейчас применяются орудия более серьезного характера, но учатся бойцы так же — в полевых условиях. Теория и практика проходят на поле боя.

Распорядок дня расчетов «Тюльпанов» следующий: с утра они работают на боевых позициях, бьют по противнику в реальных боевых условиях, затем приезжают на полигон и оттачивают свое мастерство, потому что техника новая, ее предстоит изучать в дальнейшем.

Учебные стрельбы проводятся боевыми боеприпасами, но навеска пороха минимальная — видно, куда падают мины. Нужно попасть в 50-метровый квадрат. И это получается у самых простых донецких парней. Например, командир этого расчета до войны торговал строительными материалами. Наводчик работал в аптеке. Оператор заряжающего автомата — мастер-плиточник.

26 июня Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Огонь ведется исключительно по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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