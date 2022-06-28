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Корреспондент «Известий» показал работу самоходной установки «Тюльпан»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Оружие, способное разрушать самые мощные укрепления, появилось на вооружении донецких артиллеристов. Эта техника поступила отдельной гвардейской артбригаде особого назначения «Кальмиус». Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал работу самоходной установки «Тюльпан».

Калибр «Тюльпана» — 240 мм — самый большой. Крупнее в сухопутных войсках нет ничего. Мины весом от 120 до 237 кг он выпускает на 20 км. Бригада «Кальмиус» родилась в боях 2014 года, когда ополченцы захватили несколько трофейных орудий. Это была первая артиллерия Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВКС нанесли удар по цехам корпорации «Артем» в Киеве. Онлайн спецоперации 27 июня
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«У нас было несколько Д-30… «Грады»… Благодаря нашим ветеранам, которые прошли Афганистан, мы их осваивали «с колес», на ходу учились… и вот теперь такая техника у нас», — рассказал замкомандира отдельной артбригады особого назначения «Кальмиус» Стив.

Сейчас применяются орудия более серьезного характера, но учатся бойцы так же — в полевых условиях. Теория и практика проходят на поле боя.

Распорядок дня расчетов «Тюльпанов» следующий: с утра они работают на боевых позициях, бьют по противнику в реальных боевых условиях, затем приезжают на полигон и оттачивают свое мастерство, потому что техника новая, ее предстоит изучать в дальнейшем.

Учебные стрельбы проводятся боевыми боеприпасами, но навеска пороха минимальная — видно, куда падают мины. Нужно попасть в 50-метровый квадрат. И это получается у самых простых донецких парней. Например, командир этого расчета до войны торговал строительными материалами. Наводчик работал в аптеке. Оператор заряжающего автомата — мастер-плиточник.

26 июня Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Огонь ведется исключительно по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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