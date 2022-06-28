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Эксперт назвал регулирование рынка электронных сигарет проблемным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рынок никотинсодержащих изделий, в отличие от табачного рынка, недостаточно урегулирован в России. Такое мнение «Известиям» высказал член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.

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Так он прокомментировал резонансный случай, который произошел 26 июня в Химках. Там 13-летний школьник попал в больницу из-за взрыва электронной сигареты в руках.

По словам Зыкова, если в отношении сигарет уже давно действуют жесткие правила, включающие в том числе маркировку продукции и требования к составу, то электронные сигареты и вейпы регламентируются лишь отчасти.

«У нас нет технического регламента на никотинсодержащую продукцию. Есть ГОСТ, но требования в нем слишком слабые. В целом, если жидкости, содержащиеся в таких изделиях, еще хоть как-то периодически проверяются, то к самим устройствам должных требований не выдвигают. Безусловно, нужно как можно скорее утвердить разработать национальный техрегламент, утвердить требования, потом проводить проверки», — отметил эксперт.

Происшествие в Химках могло произойти только по одной причине — из-за некачественного аккумулятора, рассказал «Известиям» директор Центра компетенций «Новые мобильные источники энергии» ИПХФ РАН Юрий Добровольский.

«Литиевые аккумуляторы, а именно такие чаще всего используются в электронных сигаретах, могут воспламеняться, если их нагреть. Если устройство дешевое, на нем, скорее всего, будет стоять аккумулятор без защиты от возгорания. В редких случаях это может сразу привести к разрыву всего корпуса. Более того, в «электронках» и вейпах используется глицерин: он тоже может загораться от нагревания», — отметил эксперт.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Огоньку нашлось: почему взрываются электронные сигареты

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