Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совбезе пообещали ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада
Мир
В ЛНР заявили о планах возобновления работы завода «Азот» в Северодонецке
Мир
Американский политик Габбард призвала Киев к переговорам с Москвой
Мир
Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН
Мир
Источник сообщил о массированном обстреле Лисичанска
Армия
Минобороны РФ предупредило о возможной провокации Киева на Криворожской ТЭС
Мир
Шольц заявил о невозможности возврата к прежним отношениям между Россией и ФРГ
Мир
Захарова подтвердила подачу заявок в БРИКС Ираном и Аргентиной
Мир
Харрис привела к присяге нового американского посла на Украине
Мир
Полянский назвал пожар в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи»
Сюжет:

Moody’s сообщило о дефолте России по евробондам

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом в понедельник, 27 июня, заявило международное рейтинговое агентство Moody’s.

Бери — не хотят: наступил ли у России дефолт
И если это так, то кто больше всего пострадает

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн по истечению 30-дневного льготного периода. Это мы рассматриваем как дефолт», — говорится в публикации.

Ранее в этот день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало вероятное наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня. Издание отметило, что дефолт носит «символический характер и мало что значит для россиян».

Комментируя заявление Bloomberg о, так называемом, произошедшем в стране дефолте, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что утверждения издания неправомерны, так как страна выплатила проценты по евробондам еще в мае.

Минфин России также в этот день объявил о полном исполнении обязательств по обслуживанию госдолга в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 22 июня. В свою очередь президент России в этот же день подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

14 июня сообщалось, что два крупнейших банка США — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию госдолга России.

Вопрос о вероятных проблемах Москвы с оплатой по внешнему государственному долгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая Минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Допускались трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, потому что сможет заплатить в рублях, если структуры Запада закроются. Он отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022