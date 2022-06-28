Moody’s сообщило о дефолте России по евробондам

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом в понедельник, 27 июня, заявило международное рейтинговое агентство Moody’s.

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн по истечению 30-дневного льготного периода. Это мы рассматриваем как дефолт», — говорится в публикации.

Ранее в этот день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало вероятное наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня. Издание отметило, что дефолт носит «символический характер и мало что значит для россиян».

Комментируя заявление Bloomberg о, так называемом, произошедшем в стране дефолте, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что утверждения издания неправомерны, так как страна выплатила проценты по евробондам еще в мае.

Минфин России также в этот день объявил о полном исполнении обязательств по обслуживанию госдолга в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 22 июня. В свою очередь президент России в этот же день подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

14 июня сообщалось, что два крупнейших банка США — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию госдолга России.

Вопрос о вероятных проблемах Москвы с оплатой по внешнему государственному долгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая Минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Допускались трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, потому что сможет заплатить в рублях, если структуры Запада закроются. Он отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.