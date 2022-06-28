«Известия» показали работу артиллерии РФ по пути к городу Бахмут

Российская артиллерия пробивает дорогу в город Бахмут (Артемовск). Процесс выполнения боевых задач и последствия действий боевиков Украины показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Очередной факт того, как подрывают мосты при отходе ВСУ (Вооруженные силы Украины — Ред.). Здесь очередной мост через железную дорогу в сторону Бахмута, он же Артемовск. Также легко понять, что заложили тротил и подорвали секцию. А теперь это всё надо будет восстанавливать», — показал журналист.

Затем корреспондент показывает дымящиеся от ударов «слепой» артиллерии националистов поля.

«Они бьют беглым огнем просто по населенным пунктам», — объяснил Кулага.

На огневых позициях артиллерия РФ уже навела орудия на цели. По словам военкора, артиллерия пробивает бронь ворот в город Бахмут.

«Сейчас снаряды летят в сторону населенного пункта Покровское. Где, по данным разведки, находится огромное скопление представителей вооруженных формирований Украины», — добавил журналист с боевых позиций ВС РФ.

Накануне, 27 июня, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о том, что моральный дух украинских формирований (ВФУ) снижается по всем параметрам. Он отметил, что при атакующих действиях ВФУ ничего не могут показать, но в обороне сражаются достаточно стойко.

28 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что штурмовые группы союзных войск России и Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли примерно треть протяженности Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтер», продвигаясь на запад.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».