Харрис привела к присяге нового американского посла на Украине

Нового американского посла на Украине Бриджит Бринк привела к присяге вице-президент страны Камала Харрис. Видеоматериал опубликовал телеканал C-SPAN 27 июня в Twitter.

Церемония с принятием присяги прошла быстро. Муж Бринк Николас Хиггинс держал в руках Конституцию и Библию. В свою очередь вице-президент Харрис позировала для фото с новым послом и ее семьей.

Отмечается, что журналистам не предоставили возможности задать вопросы о Верховном суде и Украине.

Должность посла Бринк получила после единогласного утверждения ее кандидатуры во время собрания сената конгресса США 19 мая. Как отметили американские журналисты, пост оставался вакантным в течение трех лет.

На Украину новый посол Бринк первый раз прибыла 29 мая. Ранее она занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента, отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и затянувшимися конфликтами в Европе. Также она работала заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и в Тбилиси (Грузия).

Бриджит Бринк говорит по-русски, к тому же она изучала словацкий, грузинский, сербский и французский языки.